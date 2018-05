CHARLOTTE, N.C. — L’Australien Jason Day a joué 67 (moins-4) en troisième ronde pour se forger une avance de deux coups en tête du Championnat Wells Fargo, samedi.

Day a réussi cinq oiselets, dont quatre sur le neuf de retour, et un seul boguey pour se retrouver à 203 (moins-10) au cumulatif sur le parcours Quail Hollow.

Les Américains Nick Watney et Aaron Wise ont respectivement signé des cartes de 66 et 69 pour s’emparer de la deuxième place.

Peter Uihlein (62) — qui a réussi cinq oiselets et un aigle en l’espace de six trous — et Bryson DeChambeau (66), de même que l’Anglais Paul Casey (69), sont à égalité en quatrième place à 206 (moins-7).

Uihlein a réalisé la meilleure ronde à Quail Hollow depuis celle de 61 de Rory McIlroy au Championnat Wells Fargo en 2015. Le score de l’Irlandais du Nord avait cependant été réalisé avant que le parcours ne soit modifié, à l’époque où il s’agissait d’une normale 72. Uihlein est à la recherche de sa première victoire en carrière sur le circuit de la PGA.

Adam Hadwin, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, s’est illustré avec une ronde de 65 qui lui a permis de se retrouver dans un groupe de cinq golfeurs à deux coups plus loin.

Tiger Woods, qui est âgé de 42 ans, a fait des progrès significatifs dans son jeu sur les verts et complété le parcours en 68 coups. Il est toutefois à neuf coups de Day, à l’aube de la ronde finale.

Corey Conners (69), de Listowel, en Ontario, et Mackenzie Hughes (70), de Dundas, en Ontario, sont respectivement à 10 et 11 coups de Day.