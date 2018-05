THE COLONY, Texas — Sung Hyun Park et Jenny Shin ont complété la première ronde de la Classique du Texas écourtée avec des cartes identiques de 65 (moins-6), samedi, leur permettant de se retrouver avec un coussin d’un coup en tête du classement.

Puisque la ronde de jeudi a été annulée et que celle de vendredi s’est mise en branle avec huit heures et demie de retard, le tournoi a été écourté de 72 à 36 trous. Il n’y aura pas de seuil de qualifications, mais seules les 70 meilleures au sein du peloton de 144 golfeuses pourront empocher une bourse.

La deuxième ronde a commencé samedi après-midi, avant la conclusion de la première. Park et Shin devraient entreprendre leur ronde finale dimanche après-midi.

Park, la championne de l’Omnium féminin des États-Unis l’an dernier, a réussi sept oiselets et un boguey au Old American Golf Club, qui accueille ce tournoi pour la première fois.

Shin, qui est également originaire de la Corée du Sud, était à moins-4 après 14 trous vendredi. Samedi, elle a réussi des oiselets aux septième et neuvième verts. La seule victoire de Shin en carrière s’est produite il y a deux ans à l’époque où ce tournoi était présenté au Las Colinas Country Club d’Irving, au Texas.

La Danoise Nicole Broch Larsen et la Thaïlandaise Moriya Jutanugarn font partie d’un groupe de joueuses qui ont disputé leur deuxième ronde samedi et qui sont toujours dans la course au titre. Jutanugarn a joué 66, après avoir effacé un double boguey et un boguey en réalisant huit oiselets.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, est à moins-2 au cumulatif après sept trous, tandis qu’Alena Sharp, de Hamilton, est à moins-1 après quatre trous.

Anne-Catherine Tanguay, de Québec, est à égalité avec la normale après trois trous, tandis que Brittany Marchand, d’Orangeville, en Ontario, a joué la normale (71).

La vétérane Lorie Kane, de Charlottetown, à l’Î.-P.-É., est loin derrière après avoir remis une carte de 80. Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, s’est quant à elle retirée de l’événement.

À la suite des précipitations soutenues jeudi et vendredi, le soleil est parvenu à percer les nuages samedi.

Il s’agira du premier tournoi de 36 trous de la LPGA depuis la Classique Bahamas-LPGA en mai 2013, qui avait été écourtée en raison des inondations.