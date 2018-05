MONTRÉAL — Meaghan Benfeito et Vincent Riendeau ont décroché la médaille de bronze à l’épreuve synchronisée mixte au tremplin de 10 m, samedi, lors de la quatrième et dernière étape des Séries mondiales de la FINA, à Kazan.

Le duo québécois a cumulé 306,72 points pour ses cinq plongeons exécutés. Benfeito et Riendeau ont conservé leur troisième place tout au long de la compétition.

Ils ont été devancés par les Russes Iuliia Timoshinina et Nikita Shleikher (331,35 points), médaillés d’or, et les Nord-Coréens Myong Hyon II et Hwa Kim Mi (330,00 points), médaillés d’argent.

François Imbeau-Dulac (440,90) a pour sa part pris le cinquième rang en finale individuelle du tremplin de 3 m.

La compétition a été dominée par les Chinois, Siyi Xie, qui s’est emparé de l’or grâce à un score de 536,60 points, et Yuan Cao (531,00), qui est monté sur la deuxième marche du podium. Le Russe Evgenii Kuznetsov (494,25 points) a complété le podium.

Philippe Gagné n’a pas été en mesure de se tailler une place en finale. Le Montréalais s’est classé septième au total.

Plus tôt dans la journée, Benfeito n’a pas réussi à se qualifier pour la finale de l’épreuve individuelle à la tour de 10 m. Elle a terminé au quatrième rang lors de la demi-finale. Olivia Chamandy (300,85 points) a subi le même sort, terminant tout juste derrière Benfeito.

Pamela Ware et Jennifer Abel seront en action au tremplin de 3 m lors de la dernière journée de compétition. Abel fera également équipe avec Imbeau-Dulac à l’épreuve synchronisée mixte. Riendeau participera quant à lui à l’épreuve individuelle à la tour de 10 mètres.

Kazan est le dernier arrêt des Séries mondiales cette saison, et les plongeurs canadiens se dirigeront ensuite vers Wuhan, en Chine, pour la Coupe du monde.