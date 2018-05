EILAT, Israël — L’Italien Elia Viviani a remporté au sprint la troisième étape du Giro, dimanche, méritant ainsi une deuxième victoire de suite.

Il a parcouru les 229 km de Beersheba à Eilat en un peu plus de cinq heures. C’était la deuxième plus longue des 21 étapes.

Le maillot rose est resté en possession de l’Australien Rohan Dennis, qui est arrivé dans le peloton. Il a une seconde d’avance sur Tom Dumoulin (Pays-Bas).

Le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, a terminé dans le milieu du peloton.Viviani est 41e au classement général.

Les Canadiens Michael Woods, Guillaume Boivin et Svein Tuft ont fini 110e, 123e et 156e, dimanche. Au classement général, ils se classent 92e, 133e et 165e.

L’étape de dimanche concluait le départ de trois jours en Israël, une première incursion au-delà de l’Europe pour un grand tour.

La course se poursuit en Italie mais la journée de lundi en sera une de repos, en Sicile. Le Giro va se conclure le 27 mai, à Rome.