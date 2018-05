NEW YORK — Les Mets de New York ont inscrit le droitier Jacob deGrom sur la liste des blessés de 10 jours à cause d’une élongation au coude droit, dimanche.

DeGrom s’est blessé au bâton mercredi, contre Atlanta.

Les Mets disaient avoir été rassurés par des examens et prévoyaient l’envoyer au monticule lundi à Cincinnati, avant de changer de cap.

L’ajout aux éclopés est rétroactif au 3 mai. DeGrom pourrait revenir au jeu le 13 mai, à Philadelphie.

L’artilleur de 29 ans montre une fiche de 3-0 et une moyenne de 2,06, en sept départs.