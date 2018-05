LOS ANGELES — Les Dodgers de Los Angeles ont inscrit le gaucher Clayton Kershaw sur la liste des blessés de 10 jours à cause d’une tendinite au biceps gauche, dimanche.

L’artilleur de 30 ans montre une fiche de 1-4 et une moyenne de 2,68, en sept départs. Il a retiré 48 frappeurs au bâton et n’a permis que 10 buts sur balles.

Mardi à Phoenix, il a limité les D’Backs à deux points et six coups sûrs en six manches. Il a retiré six frappeurs sur des prises et a concédé un but sur balles.

Kershaw a remporté le Cy Young dans la Nationale en 2011, 2013 et 2014.

Pour le remplacer, les Dodgers ont fait appel au droitier Brock Stewart d’Oklahoma City, dans le AAA.