NEW YORK — Gleyber Torres a brisé l’égalité avec un circuit de trois points en neuvième et les Yankees de New York ont mérité un sixième gain d’affilée, dimanche, battant les Indians de Cleveland au compte de 7-4.

Aaron Hicks et Neil Walker ont claqué des doubles face à Cody Allen (2-1), celui de Walker égalant le score à 4-4.

Giancarlo Stanton a reçu un but sur balles intentionnel, puis Torres a envoyé la balle au-delà du champ centre, contre Dan Otero.

Aaron Judge a cogné un double de deux points en huitième. Domingo German a été superbe en six manches, n’allouant pas de coup sûr, tout en retirant neuf frappeurs au bâton. Il a permis deux buts sur balles.

Mike Clevinger a bien fait lui aussi, retirant 10 frappeurs au bâton. En sept manches et un tiers, il a espacé deux points, un coup sûr et quatre buts sur balles.

Tigers 2 Royals 4

Les Royals ont marqué trois fois en troisième et ils ont gardé le cap, s’imposant 4-2 face aux Tigers de Detroit.

Mike Moustakas a porté le score à 3-0 avec un double de deux points, ajoutant cela à un ballon sacrifice en première manche. Salvador Perez a enchaîné avec un simple d’un point.

John Hicks a cogné un circuit et ensuite un simple d’un point, en quatrième et en huitième, mais les Royals ont tenu bon.

Le premier frappeur Whit Merrifield a marqué deux points pour les Royals, victorieux dans trois de leurs quatre derniers matches.

Jakob Junis (4-2) a donné deux points et huit coups sûrs en sept manches, retirant huit frappeurs au bâton. Kelvin Herrera a obtenu un septième sauvetage.

Matthew Boyd (1-3) a permis quatre points et six coups sûrs en sept manches.

Twins 5 White Sox 3

James Shields connaissait un match sans point ni coup sûr jusqu’en septième manche, mais les Twins du Minnesota sont venus de l’arrière et ont renversé les White Sox de Chicago 5-3.

Tandis que les Twins tiraient de l’arrière 2-0, Eduardo Escobar a mis un terme au match sans point ni coup sûr de Shields avec un simple après un retrait en septième. Eddie Rosario a suivi avec un simple qui a poussé Brian Dozier au marbre, après qu’il eut soutiré un but sur balles pour commencer la manche.

Shields, qui a retiré les 16 premiers frappeurs à l’affronter, a contraint Robbie Grossman à soulever un ballon de routine au champ centre pour le deuxième retrait (Escobar en a profité pour atteindre le troisième coussin), puis il a retraité au vestiaire, après avoir effectué 91 lancers.

Shields a concédé trois points et deux coups sûrs en six manches et deux tiers.

La séquence de six manches et un tiers sans point ni coup sûr des Shields était la plus longue par un artilleur des White Sox depuis celle de Jose Quintana (six manches et un tiers) le 21 mai 2013.

Rosario a étiré les bras et produit deux points pour les Twins, qui ont signé une deuxième victoire d’affilée.

Zach Duke (2-1) a enregistré la victoire et Fernando Rodney a été efficace en neuvième pour signer son cinquième sauvetage de la campagne.

Bruce Rondon (1-2) a subi la défaite.

Red Sox 6 Rangers 1

Chris Sale a retiré 12 frappeurs sur des prises, J.D. Martinez a cogné une longue balle et les Red Sox de Boston ont vaincu les Rangers du Texas 6-1 pour rester en tête de la section Est de l’Américaine, à l’aube de leur série contre les Yankees de New York.

Les Red Sox possèdent la meilleure fiche des Majeures (25-9) et ils ont un match d’avance sur les Yankees. Les deux équipes avaient croisé le fer plus tôt cette saison et les Red Sox avaient remporté la série de trois duels. Les Yankees amorceront toutefois la série en ayant gagné 15 de leurs 16 dernières parties.

Sandy Leon a ajouté un circuit de trois points pour les Red Sox.

Sale (3-1) a retiré les cinq premiers frappeurs au bâton et il n’a accordé qu’un seul point, à la suite d’une claque en solo de Ryan Rua. Le grand gaucher a alloué quatre coups sûrs et un but sur balles en sept manches.

L’ancien des Red Sox Doug Fister (1-3) a pour sa part donné six points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et un tiers. Il a passé cinq adversaires dans la mitaine.