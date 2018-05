NEW YORK — Ian Desmond a dénoué l’impasse avec un circuit en solo en huitième et les Rockies du Colorado ont gagné un cinquième match de suite, dimanche, l’emportant 3-2 aux dépens des Mets de New York.

C’était une deuxième longue balle dans le match pour Desmond, qui compte six coups de canon cette saison. Hansel Robles (2-1) a été victime du plus récent.

Kyle Freeland (2-4) a espacé deux points et quatre coups sûrs en sept manches, retirant huit frappeurs au bâton.

Deux releveurs ont pavé la voie pour Adam Ottavino, qui a inscrit le sauvetage.

Asdrubal Cabrera a frappé un simple d’un point pour les Mets, battus à leurs six dernières rencontres.

Giants 4 Braves 3

Andrew Suarez a remporté son duel de lanceurs contre Mike Soroka et les Giants de San Francisco ont freiné la remontée des Braves en neuvième manche pour éventuellement l’emporter 4-3, permettant aux Californiens de balayer une première série en quatre ans contre Atlanta.

Suarez (1-1) a accordé un point non mérité, sept coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers de travail. Le gaucher a alloué deux points mérités en deux départs depuis qu’il a été rappelé du club-école AAA de Sacramento le 1er mai afin de remplacer Johnny Cueto, blessé.

Les Braves sont venus de l’arrière en marquant deux points aux dépens du spécialiste des fins de match des Giants Hunter Strickland en neuvième. Le double du frappeur suppléant Kurt Suzuki a poussé Jose Bautista au marbre, après que l’ex-joueur des Blue Jays eut cogné un simple.

L’optionnel d’Ender Inciarte a permis à Johan Camargo de venir marquer, puis Ozzie Alibies a soulevé un ballon de routine qui a mis un terme à la menace. Strickland a réussi son huitième sauvetage de la campagne.

Soroka (1-1) n’a passé que quatre manches sur la butte à son premier départ à domicile, et il a distribué quatre points, sept coups sûrs et trois passes gratuites.

Pirates 9 Brewers 0

Chad Kuhl et Richard Rodrguez ont limité l’adversaire à deux coups sûrs dans la victoire par jeu blanc de 9-0 des Pirates de Pittsburgh contre les Brewers de Milwaukee.

Adam Frazier, Jordy Mercer et Josh Bell ont tous frappé des circuits en solo pour les Pirates.

Kuhl (4-2) a concédé un coup sûr en sept manches de travail, en plus de retirer huit frappeurs au bâton et d’offrir seulement deux passes gratuites. Domingo Santana a cogné un simple en deuxième manche, mais il s’est rapidement compromis dans un double jeu.

Rodriguez a retiré les quatre premiers frappeurs à l’affronter sur des prises, avant d’accorder un simple au champ centre à Hernan Perez. Il a couronné sa performance en retirant au bâton les deux derniers frappeurs qui l’ont affronté.

Chase Anderson (3-3) a distribué cinq points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers au monticule.

Nationals 5Phillies 4

Max Scherzer a fait 15 victimes au bâton en six manches et un tiers de travail avant que les Nationals de Washington n’effacent un déficit de deux points en neuvième manche pour vaincre les Phillies de Philadelphie 5-4.

Scherzer et le partant des Phillies Jake Arrieta, qui se sont partagé les trois derniers trophées Cy Young de la Ligue nationale, ont limité les dégâts pendant la majeure partie de la rencontre avant que les releveurs ne viennent tout saboter.

Le spécialiste des fins de match des Phillies Hector Neris (1-2) s’est présenté sur la butte en début de neuvième avec une avance de 4-3, mais il n’a pas obtenu le moindre retrait. Il a accordé un but sur balles au frappeur suppléant Pedro Severino, alors que les buts étaient remplis, pour créer l’égalité, puis Wilmer Difo a enchaîné avec un simple victorieux.

Sean Doolittle (1-1) a lancé en neuvième pour les Nationals.