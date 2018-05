CHARLOTTE, N.C. — Jason Day a signé une carte de 69 (moins-2) qui lui a permis de gagner le Championnat Wells Fargo par deux coups devant Aaron Wise et Nick Watney, dimanche, lui procurant du même coup sa deuxième victoire de la saison.

Après avoir laissé filer un coussin de trois coups sur le neuf de retour, le coup de départ de Day au 17e trou, une exigeante normale-3 de 230 verges, a heurté de plein fouet la tige du fanion. La balle s’est alors immobilisée à seulement trois pieds de la coupe, ce qui lui a permis de devenir le seul golfeur à réussir un oiselet sur ce trou en ronde finale.

Day a complété le tournoi avec un score cumulatif de 272 (moins-12).

Adam Hadwin, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a joué 72 et terminé à égalité en 16e position à 281 (moins-3). Corey Conners (72), de Listowel, en Ontario, et Mackenzie Hughes (73), de Dundas, en Ontario, ont respectivement fini à 285 (plus-1) et 287 (plus-3).

Tiger Woods n’a jamais été dans la course au titre, après avoir complété le parcours en 74 coups pour se retrouver à 14 coups de l’Australien. Il n’a pas réussi le moindre oiselet en ronde finale d’un tournoi pour la première fois depuis 2014.