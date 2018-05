DOVER, Del. — Kevin Harvick a dominé une course qui a été interrompue par la pluie, en route vers sa quatrième victoire de la saison en série NASCAR dimanche sur le Dover International Speedway.

Harvick avait enregistré trois victoires consécutives plus tôt cette saison à Atlanta, Las Vegas et Phoenix, et il peut maintenant ajouter le trophée ‘Miles the Monster’ à sa collection.

Harvick a dominé les deux premiers tiers de l’épreuve, avant de pourchasser avec succès son coéquipier chez Stewart-Haas Racing Clint Bowyer dans la dernière portion pour s’emparer des commandes — après une interruption de 41 minutes. Bowyer espérait que la pluie tombe, alors qu’il restait 80 tours à compléter.

Une fois les hostilités relancées, Harvick n’a repris là où il avait laissé et franchi le fil d’arrivée en premier, à bord de sa voiture Ford no 4. Il a mené pendant 201 des 400 tours, et a dépassé Bowyer pour de bon alors qu’il restait 62 tours à l’épreuve.

Bowyer a terminé deuxième, tandis que Daniel Suarez, Martin Truex fils et Kurt Busch ont complété le top-5, dans l’ordre.