Au même point la saison dernière, les Dodgers de Los Angeles occupaient le troisième rang dans l’Ouest, alors ce n’est pas comme si l’équipe allait paniquer avec ce début de saison un peu plus laborieux.

Malgré tout, la profondeur des champions en titre de la Nationale est mise à dure épreuve.

Corey Seager ne rejouera plus cette saison. Clayton Kershaw, Justin Turner, Rich Hill et Yasiel Puig, entre autres, se retrouvent sur la liste des blessés. Les Dodgers n’ont pu faire mieux qu’une fiche de 15-19. Et ce n’est qu’une partie du problème. Les Dodgers doivent également négocier avec les Diamondbacks de l’Arizona, meilleure fiche de la Nationale depuis le début de la campagne et qui se trouvent huit matchs devant eux.

En 2017, les Dodgers se sont assurés du titre de la section en amassant 104 victoires. À certains moments, ils semblaient avoir plus de partants qu’ils n’en avaient réellement besoin. Kenta Maeda a gagné 13 matchs, mais il avait tout de même été exclu de la formation éliminatoire. Hyun-Jin Ryu a effectué 24 départs et compilé une moyenne de points mérités de 3,77. Il n’a même pas lancé en séries ou en Série mondiale.

Maintenant, le nom de Ryu se trouve sur la liste des blessés, où celui de Kershaw l’a rejoint dimanche. Hill n’a pas lancé depuis le 14 avril. Tandis que les Dodgers se fient à leur profondeur, Walker Buehler a été impressionnant en trois départs et Ross Stripling a dû effectuer deux départs, bien qu’il ait surtout été utilisé en relève l’an dernier.

Les partants des Dodgers affichent une m.p.m. de 3,44, l’une des meilleures de la Nationale. Mais leur releveur no 1, Kenley Jansen, a été inhabituellement chancelant et le rôle offensif doit maintenant négocier avec l’absence de Seager.

Les Dodgers ont eu le dessus 151-141 au chapitre des points cette saison, alors peut-être ont-ils mieux joué que leur fiche ne l’indique. Mais ils doivent aussi se sortir d’une position déjà précaire, avec une formation qui est loin d’être à force maximale.

Les Pirates toutes voiles dehors

À Pittsburgh, on pourrait dire que c’est tout le contraire. Les Pirates ont une fiche de 19-16 et ont une avance de deux matchs dans la Centrale de la Nationale, un départ encourageant après avoir perdu leurs vedettes Andrew McCutchen et Gerrit Cole au cours de l’hiver.

McCutchen a connu du succès au cours des deux dernières semaines et Cole est l’un des meilleurs lanceurs du baseball cette saison, mais certains des joueurs obtenus par les Pirates dans ces transactions contribuent déjà de belle façon.

Kyle Crick est arrivé des Giants de San Francisco en retour du voltigeur et il compte 13 retraits au bâton en 10 sorties en relève. Michael Feliz — acquis des Astros de Houston pour Cole — a été solide en relève également.

Les Astros ont aussi cédé Colin Moran aux Pirates dans cet échange. Il frappe pour ,278/,372/,402 et joue régulièrement au troisième sac cette saison.

Les Pirates ont effectué une autre transaction cet hiver, obtenant Corey Dickerson des Rays de Tampa Bay. Ce dernier a des moyennes de ,315/,356/,532 jusqu’ici, et même sans McCutchen, le champ extérieur des Pirates, avec Dickerson, Starling Marte et Gregory Polanco, semble entre bonnes mains.

Semaine mouvementée

La dernière semaine a été sensationnelle au chapitre des performances individuelles.

En plus d’Albert Pujols qui a atteint le plateau des 3000 coups sûrs avec un simple contre les Mariners de Seattle vendredi — devenant ainsi le quatrième membre seulement du club 3000-600, soit 3000 coups sûrs et 600 circuits — il ne faudrait pas oublier les performances de Domingo German et Buehler.

German, des Yankees de New York, a lancé six manches sans donner de coup sûr à son premier départ dans les Majeures. Buehler a aussi lancé six manches sans accorder de coup sûr et trois releveurs lui ont prêté main-forte pour signer un rare match sans point, ni coup sûr combiné face aux Padres de San Diego.

Max Scherzer, des Nationals de Washington, a quant à lui retiré 15 frappeurs sur des prises en seulement six manches et un tiers.

A.J. Pollock des Diamondbacks de l’Arizona, Edwin Encarnacion, des Indians de Cleveland, et Mookie Betts, des Red Sox de Boston, ont tous trois connu un match de trois circuits. Il s’agissait d’un deuxième match de trois circuits cette saison pour Betts.