OAKLAND, Calif. — La mère du voltigeur Stephen Piscotty, des A’s d’Oakland, est décédée à l’âge de 55 ans, un an après avoir reçu un diagnostic de la maladie de Lou Gehrig.

Gretchen Piscotty a rendu l’âme dimanche soir, ont fait savoir les Athletics, lundi. Elle souffrait de sclérose latérale amyotrophique.

Elle a reçu le diagnostic en mai 2017, alors que Stephen jouait pour St. Louis. Les Cards l’ont échangé aux A’s en décembre pour qu’il puisse être près de chez lui à Pleasanton en banlieue, alors que sa mère luttait contre la maladie.

Âgé de 27 ans, le voltigeur de droite frappe pour ,243 en 32 matches, avec deux longues balles et 13 points produits.

«Les Athletics expriment leurs plus sincères condoléances à la famille Piscotty, a dit le vice-président exécutif des opérations baseball, Billy Beane, dans un communiqué. Gretchen était une mère et une épouse dévouée dont l’esprit vivra à travers son mari, Mike, et leur fils Stephen, Austin et Nick.»