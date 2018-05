PHILADELPHIE — Le lanceur des Giants de San Francisco Johnny Cueto sera à l’écart du jeu pendant six à huit semaines en raison d’une élongation au coude droit, mais il n’aura pas recours à une intervention chirurgicale de type Tommy John.

Le droitier de 32 ans a été examiné par le docteur James Andrews, lundi, en Floride. Cueto aura besoin de repos et d’une réadaptation.

Cueto revendique un dossier de 3-0 et une moyenne de points mérités de 0,84 en cinq départs. Il a été placé sur la liste des blessés pour une deuxième fois cette saison. Cueto avait raté deux départs en raison d’une entorse à la cheville gauche, en avril.

Les Giants espéraient que Cueto avait réussi à surmonter ses problèmes d’ampoule et ses douleurs à l’avant-bras qui l’avaient forcé à rater six semaines d’activités, l’an dernier. Il avait montré une fiche de 8-8 et une moyenne de points mérités de 4,52 en 25 départs.

Cueto a conclu la saison 2016 avec un dossier de 18-5 et une moyenne de points mérités de 2,79 après avoir signé un contrat de six ans d’une valeur de 130 millions $US avec les Giants. Il avait été sélectionné au match des étoiles pour une deuxième fois en carrière.