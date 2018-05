DÉTROIT — Après quatre saisons largement couci-couça, les Pistons de Detroit tournent la page sur l’ère Stan Van Gundy.

Ce dernier ne sera pas de retour, que ce soit comme entraîneur-chef ou comme président des opérations basketball. Detroit a confirmé la nouvelle lundi.

Van Gundy a eu ces deux fonctions pendant quatre ans. Le club a parfois paru progresser, faisant par contre une seule présence en séries, en 2016.

La décision d’aller de l’avant sans lui a été difficile à prendre, a dit le propriétaire des Pistons, Tom Gores.

«Je suis reconnaissant envers Stan pour tout ce qu’il a fait pour les Pistons et pour la ville de Detroit, a dit Gores. Il a ramené une attitude gagnante et instauré une éthique de travail. Il s’est engagé pleinement dès le départ. Toutefois, nous n’avons pas avancé depuis deux ans, et nous avons décidé qu’un changement est nécessaire.»

Les Pistons viennent de connaître une saison de 39-43. Ils ont pris part aux séries une seule fois depuis neuf campagnes.

Van Gundy a montré un dossier de 152-176. Les Pistons n’ont pas tiré profit de bonnes positions au repêchage, avec parmi leurs choix de premier tour Luke Kennard, Stanley Johnson et Henry Ellenson.

L’échange permettant d’acquérir Blake Griffin, à la fin janvier, n’a pas donné les résultats souhaités. Les Clippers ont obtenu un choix de première ronde, en plus de se défaire de son lourd salaire.

Avec Andre Drummond menant la charge, les Pistons avaient une fiche de 20-15 le 30 décembre, ayant notamment battu Golden State, Boston et Oklahoma City, tous à l’étranger. Reggie Jackson s’est toutefois blessé à la cheville, et la route a été cahoteuse par la suite. Le club a perdu huit matches de suite au mois de janvier. Disputant une première saison au Little Caesars Arena, les Pistons y ont montré une belle fiche de 25-16, par contre.

«Je veux prendre une minute pour souhaiter tout le meilleur à Stan et le remercier pour tout ce qu’il a fait ces quatre dernières années», a gazouillé Drummond, lundi.