SAN JOSE, Calif. — Le conte de fée continue pour la bande de laissés-pour-compte qui a mené les Golden Knights à un titre de section, à leur première saison.

Dimanche, Marc-André Fleury a signé son quatrième jeu blanc des séries et les Knights ont gagné 3-0, écartant San Jose en six matches, au deuxième tour.

La finale de l’Ouest atteinte, Las Vegas peut maintenant aspirer à la coupe Stanley, rien de moins.

«C’est un peu fou d’y penser, mentionne le défenseur Brayden McNabb. Mais nous sommes ici pour gagner. Nous n’allons pas nous laisser déconcentrer par ce que pensent les autres.»

Les Golden Knights ont excellé en saison régulière, bien qu’assemblés avec des joueurs n’étant plus désirés. Ils ont remporté huit de leurs neuf premières rencontres, en route vers une saison de 109 points et un titre de section. Celui de la section Pacifique, regorgeant d’équipes aguerries en séries. Ils ont gardé leur élan et ont balayé Los Angeles au premier tour, avant d’éliminer les Sharks.

La recette? Avant tout la vitesse, la ténacité et la profondeur, plus que la chance.

«La chimie est forte depuis le tout début, a dit Fleury. Nous sommes devenus encore meilleurs au fil de la saison. Je pense qu’un peu tout le monde contribue à nos victoires. C’est ce qui nous amène du succès.»

Pour la quatrième fois de sa carrière, Fleury a réussi un jeu blanc pour éliminer une équipe. Seul Chris Osgood a joué le tour plus souvent, cinq fois.

William Karlsson a inscrit 43 buts cette saison et quatre filets en séries. Jonathan Marchessault et Reilly Smith totalisent 11 points chacun lors du bal printanier.

«Nous avons beaucoup de plaisir dans le vestiaire, dit le défenseur Nate Schmidt. Les gars s’entendent à merveille. Je crois que nous avons largement dépassé nos propres attentes, mais nous continuons d’élever la barre. Il y a une grande confiance l’un envers l’autre.»

Dimanche, les tirs des Sharks ont touché le poteau ou la barre transversale trois fois en première période, et une fois de plus au troisième vingt.

«La ligne est mince, a dit l’entraîneur des Sharks, Peter DeBoer. Ça fait partie du hockey. Mais les Knights méritent de passer au tour suivant, ils ont joué de façon formidable. Ils ont saisi leurs occasions et ont fait les arrêts qui s’imposaient.»