WINNIPEG — Filip Forsberg a marqué deux très beaux buts et les Predators de Nashville ont forcé la tenue d’une septième partie en défaisant les Jets de Winnipeg 4-0, lundi soir, pour créer l’égalité 3-3 dans cette demi-finale de l’Association Ouest.

Le duel ultime aura lieu jeudi soir, à Nashville. L’équipe gagnante accueillera les Golden Knights de Vegas en finale de l’Ouest.

Viktor Arvidsson a trouvé le fond du filet deux fois et il s’est fait complice d’un des buts de Forsberg. Roman Josi a obtenu deux mentions d’assistance. Pekka Rinne a stoppé 34 tirs pour enregistrer un deuxième blanchissage lors des présentes séries.

«C’était tout un match de hockey. Je crois que nous avons joué avec ardeur et nous savions que les Jets allaient sortir en force, a déclaré l’entraîneur-chef des Predators, Peter Laviolette. Je pense que nos joueurs étaient en confiance ce soir. Il y a eu beaucoup de préparation pour faire en sorte que nous soyons prêts à faire face à l’adversité dans une partie éliminatoire.»

Malgré leurs nombreuses occasions de marquer, les Jets ont été blanchis à domicile pour une première fois cette saison. Connor Hellebuyck a repoussé 25 rondelles dans la défaite.

«Nous n’avons pas bien circulé la rondelle en avantage numérique, mais aussi à cinq contre cinq, a admis l’entraîneur-chef des Jets, Paul Maurice. Les Penguins de Pittsburgh ont perdu ce soir. Ils ont appris des leçons et ils avaient l’instinct du tueur, et ils ont perdu quand même. C’est ça le hockey des séries. Il y a beaucoup de choses que nous n’avons pas aimées aujourd’hui. Si cette idée que tout fonctionne à merveille parce que tu as gagné la partie précédente existait, il y aurait plus d’équipes avec une fiche de 16-0 en séries.»

Cette série opposant les deux meilleures équipes de la LNH n’a toujours pas vu une d’entre elles gagner deux matchs consécutifs et elles ont toutes deux perdu deux parties devant leurs partisans.

«Il y a probablement eu cette simplicité du jeu dans les matchs qui ont été gagnés à l’étranger, a ajouté Maurice. Plusieurs de nos bonnes occasions de marquer ne se sont pas rendues au filet. Ils ont été habiles avec leur bâton et ils ont bloqué des tirs.»

Les Predators ont pris les devants dès la 62e seconde de jeu. Josi a décoché un tir de la pointe qui a été dévié par Arvidsson, changeant ainsi la trajectoire du disque pour tromper la vigilance de Hellebuyck. Il s’agissait de son quatrième but des séries.

Alors que son équipe résistait aux attaques répétées des Jets, Forsberg a doublé l’avance des siens grâce à un bel effort individuel, à 8:44 du deuxième engagement. Après avoir brisé son bâton en bloquant un tir, l’attaquant suédois est retourné au banc pour en ramasser un autre et il a évité d’être hors-jeu quand la rondelle s’est dirigée vers lui. Forsberg a ensuite bataillé avec le défenseur Ben Chairot avant de déjouer Hellebuyck du côté rapproché.

Les Jets sont passés près de réduire l’écart, mais le lancer de Paul Stastny a tout juste raté le filet. Mark Scheifele a aussi manqué de veine en ratant la cible lors du quatrième avantage numérique de sa formation, en troisième période.

«Il faut porter attention aux détails et travailler lorsque tu joues en désavantage numérique. Les Jets sont dangereux en avantage numérique, mais Pekka a été excellent et nous avons appliqué une couverture serrée avec un joueur en moins», a fait valoir Laviolette.

Forsberg a finalement scié les jambes de ses adversaires quelques instants plus tard, quand il a fait glisser la rondelle entre ses jambes avant de battre Hellebuyck entre son bras droit et son corps.