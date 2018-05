MADRID — Le Canadien Denis Shapovalov a remporté son duel contre le Français Benoît Paire 7-6 (5), 4-6, 6-4 au deuxième tour de l’Omnium de Madrid, mardi.

Shapovalov a mis un peu plus de deux heures pour venir à bout du Français, classé 50e au monde. Il s’agissait du premier match en carrière entre les deux hommes, et il fut très serré.

L’Ontarien âgé de 19 ans a réussi huit as et commis six fautes directes seulement, et son adversaire, un tennisman âgé de 28 ans, a présenté les mêmes statistiques que lui, mais commis une seule faute directe de plus.

Shapovalov pourrait donc affronter en huitièmes de finale son compatriote Milos Raonic, qui a rendez-vous avec le Bulgare Grigor Dimitrov un peu plus tard mercredi.