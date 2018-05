BATHURST, N.-B. — Antoine Morand s’est signalé pour un deuxième match de suite, récoltant deux points, et le Titan d’Acadie-Bathurst a vaincu l’Armada de Blainville-Boisbriand 5-2, mardi soir, lors du troisième duel de la finale de la coupe du Président.

Morand, qui avait touché la cible deux fois lors du deuxième affrontement, samedi, a amassé un but et une mention d’assistance. Le choix de deuxième ronde des Ducks d’Anaheim a inscrit le but de la victoire grâce à un tir sur réception précis lors d’un surnombre.

Le Titan s’était incliné lors de la première partie, mais a signé deux gains consécutifs pour prendre les devants 2-1 dans la finale. Le quatrième match aura lieu mercredi soir, à Bathurst.

Olivier Galipeau, le défenseur de l’année dans la LHJMQ, avait fait sentir sa présence lors des deux rencontres précédentes, mais il n’avait pas été en mesure d’obtenir un point. Cette fois, il a marqué un but et il a ajouté deux aides pour le Titan. German Rubtsov, Samuel L’Italien et Jeffrey Truchon-Viel ont aussi enfilé l’aiguille pour les vainqueurs. L’espoir au prochain repêchage de la LNH Noah Dobson s’est fait complice de deux réussites.

Joël Teasdale et Alex Barré-Boulet ont répliqué pour l’Armada, qui tire de l’arrière dans une série pour une première fois depuis le début du tournoi printanier.

Le gardien Evan Fitzpatrick a encore une fois su garder le fort pour le Titan et il a repoussé 26 des 28 rondelles dirigées vers lui. Fitzpatrick, qui n’avait jamais gagné une série dans la LHJMQ avant cette saison, a remporté 12 de ses 13 derniers matchs.

Après une performance magistrale lors du premier affrontement de la finale, Émile Samson a éprouvé un peu plus de difficultés lors de ses deux dernières sorties. Il a alloué cinq buts en 33 lancers.