ST. PETERSBURG, Fla. — Ronald Acuna fils a frappé son troisième circuit de la saison et les Braves d’Atlanta ont blanchi les Rays de Tampa Bay 1-0, mardi soir.

Sean Newcomb (3-1) a alloué deux simples en sixième manche et il n’a donné aucun point lors de ses 13 dernières manches. Les Braves ont mis fin à une série de trois revers et ils ont gagné une sixième partie de suite à l’étranger.

Quatre releveurs ont conjugué leurs efforts pour compléter les trois dernières manches pour les Braves, dont Arodys Vizcaino, qui a enregistré son cinquième sauvetage de la campagne.

Le circuit d’Acuna est survenu aux dépens de Blake Snell, en troisième manche. Snell (2-2) a accordé un point et quatre coups sûrs en six manches et un tiers au monticule. Il s’agissait de son sixième départ de suite au cours duquel il concédait deux points ou moins.

Acuna a maintenu une moyenne au bâton de ,320 avec six points produits à ses 12 premières parties dans les Majeures.

Newcomb a permis trois buts sur balles, mais il a retiré six frappeurs sur des prises. Il montre une moyenne de points mérités de 1,78 en départs à l’étranger.

Royals 15 Orioles 7

Dylan Bundy a établi une bien triste marque, accordant quatre circuits et quittant la partie avant même d’avoir retiré un adversaire, et les Royals de Kansas City ont profité d’une première manche de 10 points pour corriger les Orioles de Baltimore 15-7.

Bundy (1-5) a été chassé de la rencontre après avoir alloué cinq coups sûrs et deux buts sur balles. Ce fut suffisant pour mener les Orioles vers une septième défaite consécutive et une 19e en 22 matchs.

Jon Jay a amorcé le massacre en cognant un simple. Jorge Soler, Mike Mostakas et Salvador Perez ont ensuite frappé des circuits consécutifs. Après deux buts sur balles et un circuit d’Alex Gordon, Bundy est rentré dans l’abri.

Il s’agissait de la première fois dans l’ère moderne (depuis 1908) qu’un lanceur concédait quatre longues balles durant un match au cours duquel il n’a retiré aucun frappeur.

Les Royals n’ont pas levé le pied après le départ de Bundy. Alcides Escobar a accueilli Mike Wright avec un simple, mais Ryan Goins, le neuvième frappeur de la manche, a été retiré sur un roulant. Moustakas a cependant produit deux points à la suite d’un simple et Perez a poussé un coéquipier au marbre grâce à un sacrifice.

Dan Duffy (1-4) a alloué un point et six coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Red Sox 2 Yankees 3

Giancarlo Stanton a frappé deux coups de quatre buts, Aaron Judge a brisé l’égalité et les Yankees de New York ont défait les Red Sox de Boston 3-2.

Les Yankees ont signé une 16e victoire à leurs 17 dernières sorties et ils ont égalé les Red Sox au sommet de la section Est de l’Américaine.

Dans le premier de trois duels impliquant les deux meilleures formations des Majeures, Luis Severino a retiré 11 frappeurs sur des prises. Il a alloué deux points et six coups sûrs en six manches de travail.

Le partant des Red Sox, Drew Pomeranz, s’est aussi bien tiré d’affaire, donnant deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.

Judge a brisé l’égalité en septième manche, lorsqu’il a cogné un simple contre Joe Kelly qui a poussé Neil Walker a la plaque.

Il s’agissait de la première fois depuis le 2 juin 2002 que les deux rivaux de longue date s’affrontaient alors qu’ils détenaient les deux meilleures fiches des Majeures.