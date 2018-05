Mercedes ne s’attend pas à l’avoir plus facile ce week-end au Grand Prix de Formule 1 d’Espagne.

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan il y a deux semaines pour mettre un terme à la séquence de courses sans victoire de l’équipe allemande, mais Mercedes s’attend à une bataille endiablée avec Ferrari et Red Bull sur le circuit de Catalunya, en banlieue de Barcelone.

«Nous espérons connaître du succès cette année au Grand Prix d’Espagne, mais nous sommes conscients que ce sera difficile, a déclaré le directeur de Mercedes Toto Wolff. Les quatre premières courses ont indiqué très clairement que ce sera une lutte à trois équipes, et que celle-ci risque de s’intensifier.»

Mercedes était l’équipe à battre la saison dernière, mais cette saison Ferrari et Red Bull sont beaucoup plus compétitives. La victoire de Hamilton à Bakou s’est produite après que Sebastian Vettel eut remporté les deux premières courses avec Ferrari — en Australie et au Bahreïn — et Daniel Ricciardo eut triomphé pour Red Bull en Chine.

Même si Hamilton dispose d’un petit coussin de quatre points au sommet du championnat des pilotes, Ferrari est l’équipe qui a démontré la plus belle progression depuis le début de la saison, tout juste devant Red Bull.

Mercedes a remporté trois des quatre dernières courses en Espagne, mais Max Verstappen, sur Red Bull, avait enlevé les honneurs de l’épreuve catalane en 2016 — et Fernando Alonso, avec Ferrari, en 2013.

Il pourrait y avoir du mouvement parmi les équipes de tête ce week-end puisque des améliorations significatives pourraient être apportées aux bolides.

«C’est l’un des circuits que nous connaissons le plus, car nous effectuons nos essais d’hiver à cet endroit, a rappelé Vettel. Le début de la portion européenne du calendrier permet à tout le monde, en raison des nombreuses améliorations qui sont apportées aux voitures à ce temps-ci de l’année, de savoir où nous nous situons dans la hiérarchie et met la table pour le reste de la campagne.»

Wolff a ajouté que Barcelone marque «la première étape du développement des voitures».

«Ce sera intéressant de voir le niveau de performance supplémentaire que les équipes pourront aller chercher avec ces améliorations, et leur impact sur leur classement, tant en tête qu’en milieu de peloton», a-t-il résumé.