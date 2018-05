MONTRÉAL — La capitaine de l’équipe de hockey féminin du Canada, Marie-Philip Poulin, a rejoint le personnel des Martlets de l’Université McGill à titre d’entraîneuse des habiletés.

La double médaillée d’or olympique avait pris une pause de ses obligations envers les Martlets lors de la saison 2017-18 afin de s’entraîner avec l’équipe nationale, en préparation pour les Jeux olympiques de Pyeongchang.

Poulin a marqué les deux buts du Canada dans la victoire de 2-0 des siennes face aux Américaines en finale des JO 2010. Elle a par la suite marqué le but égalisateur et le but vainqueur en prolongation lors du triomphe de 3-2 dépens des États-Unis quatre ans plus tard, à Sotchi.

En Corée du Sud, les Canadiennes ont dû se contenter de la médaille d’argent, s’inclinant en fusillade contre ces mêmes Américaines.

Poulin est la capitaine de l’équipe nationale depuis quatre ans. Elle occupe le même poste avec les Canadiennes, de la Ligue canadienne de hockey féminin.