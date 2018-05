CHICAGO — Colin Moran a couronné une poussée de quatre points contre Nate Jones en neuvième manche avec un circuit de deux points, propulsant les Pirates de Pittsburgh vers une victoire de 6-5 face aux White Sox de Chicago, mercredi.

Les White Sox menaient 5-2 avant la neuvième, à la suite d’une belle performance de Reynaldo Lopez, mais ils ont finalement encaissé un neuvième revers en 10 rencontres. Lopez a limité les Pirates à deux points et trois coups sûrs en sept manches et un tiers.

Jones (2-1) a saboté un deuxième sauvetage en trois occasions et les White Sox ont chuté à 9-25. Il s’agit du deuxième pire début de saison de leur histoire après 34 matchs. Ils présentaient un dossier de 8-26 en 1948.

Starling Marte et Josh Bell ont frappé des simples contre Jones, puis Corey Dickerson a frappé un roulant. Elias Diaz a réduit l’écart à 5-4 avec un double de deux points. Moran a ensuite claqué un circuit au champ centre-droit.

La victoire est allée au dossier de Richard Rodriguez (1-1), qui a oeuvré en fin de huitième. Felipe Vazquez a été parfait en neuvième et a récolté un septième sauvetage en autant d’occasions.

Tigers 4 Rangers 5 (10 manches)

Nomar Mazara a amorcé la 10e manche avec son deuxième circuit de la rencontre, offrant une victoire de 5-4 aux Rangers du Texas face aux Tigers de Detroit.

Les Rangers ont ainsi gagné une première série à domicile cette saison.

Mazara a cogné le deuxième tir de Warwick Saupold (1-1) dans les gradins au champ droit. Mazara totalise 10 circuits cette saison, dont sept en mai. Il avait aussi créé l’égalité 4-4 en septième avec un long circuit.

La victoire est allée au dossier de Keone Kela (3-2), qui a limité les Tigers à un double en deux manches de travail.

Adrian Beltre a frappé un simple d’un point et un ballon-sacrifice pour les Rangers. Son 1654e point produit en carrière lui a permis de devancer Tony Perez au 22e rang de l’histoire du Baseball majeur.

Astros 4 Athletics 1

Max Stassi et Derek Fisher ont frappé des circuits consécutifs en septième manche et les Astros de Houston ont complété le balayage de leur série de trois matchs face aux Athletics d’Oakland en les battant 4-1.

Daniel Mengden (2-4) a été victime des coups de canon de Stassi et Fisher. Yuli Gurriel a ajouté un double de deux points en huitième contre le releveur Yusmeiro Petit.

Mengden a donc été débité de deux points sur six coups sûrs en six manches et deux tiers.

De son côté, Gerrit Cole (4-1) a limité les Athletics à un point, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en six manches. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises.

Ken Giles a été parfait en neuvième et a inscrit un cinquième sauvetage à son dossier.

Les Astros ont gagné cinq de leurs six matchs face aux Athletics jusqu’ici cette saison.