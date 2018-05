MIDLAND, Mich. — Le circuit de la LPGA organisera un premier tournoi par équipes officiel en 69 ans.

Le Tournoi sur invitations Dow Great Lakes Bay, une épreuve de 72 trous présentée au Midland Country Club dans le Michigan, sera décliné en formules foursomes — deux équipes de deux joueurs; un joueur commence les trous pairs et l’autre les impairs — et quatre balles, meilleure balle. On ignore pour l’instant comment les équipes de deux golfeuses seront déterminées.

L’événement se déroulera du 17 au 20 juillet, et offrira une cagnotte totale de 2 millions $US.

Le format de ce tournoi sera semblable à celui de la Classique Zurich à La Nouvelle-Orléans, sur le circuit de la PGA.

Le circuit de la LPGA, créé en 1950, a tenu plusieurs tournois par équipes non officiels, dont le Tournoi sur invitations Hot Springs 4-Ball vers la fin des années 1950.