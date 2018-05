KAMLOOPS, C.-B. — Les Blazers de Kamloops ont annoncé que l’entraîneur-chef Don Hay, qui a remporté trois fois la coupe Memorial, prend sa retraite.

Hay demeurera un conseiller auprès de l’équipe de la Ligue de l’Ouest (WHL).

Il détient un record de la WHL avec 750 victoires en plus de 20 saisons avec les Blazers, les Americans de Tri-City et les Giants de Vancouver. Il a aussi guidé le Canada vers l’or au Championnat mondial de hockey junior en 1995.

Hay a commencé sa carrière en 1986 en tant qu’entraîneur adjoint chez les Blazers. Après sept saison à collaborer avec Ken Hitchcock puis Tom Renney, Hay a été nommé entraîneur-chef en 1992.

En trois saisons, il a guidé les Blazers vers deux championnats de la WHL et deux victoires à la Coupe Memorial, en 1994 et 1995. Il a dirigé les Americans de 1998 à 2000 et les Giants de 2004 à 2014, remportant à coupe Memorial en 2007.

Hay est revenu chez les Blazers en 2014.

Il a aussi dirigé dans la LNH avec les Coyotes de Phoenix (1996-97) et les Flames de Calgary (2000-01).

«Don Hay est une légende et il est naturel qu’il puisse tirer sa révérence avec l’équipe de sa ville natale et en tant qu’entraîneur avec le plus de victoires dans l’histoire de la WHL, a dit le propriétaire majoritaire des Blazers, Tom Gaglardi. Don laisse derrière lui un riche héritage dans le milieu du hockey junior. Ses exploits sont nombreux et il sera toujours considéré comme l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du hockey junior.»

Au cours de sa carrière, Hay a notamment participé au développement de Mark Recchi, Darcy Tucker, Shane Doan, Jarome Iginla, Scott Gomez, Milan Lucic, Evander Kane et Brendan Gallagher.