BALTIMORE — Adam Jones a frappé un circuit, produit trois points et croisé le marbre à trois reprises, aidant les Orioles de Baltimore à inscrire une deuxième victoire de suite pour une deuxième fois cette saison grâce à un gain de 11-6 face aux Royals de Kansas City, jeudi.

Manny Machado et Trey Mancini ont aussi cogné des longues balles pour les Orioles, qui ont effacé des retards de 4-0 et 6-3. Les Orioles n’avaient pas gagné deux matchs d’affilée depuis le 5 et 6 avril au Yankee Stadium.

Miguel Castro (1-1) a bien fait en relève au partant Chris Tillman, blanchissant les Royals pendant quatre manches et deux tiers.

Salvador Perez a claqué un grand chelem pour les Royals, qui espéraient gagner une deuxième série cette saison.

Ian Kennedy (1-4) a été débité de neuf points sur huit coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches.