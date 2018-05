TORONTO — Kyle Seager a cogné un grand chelem en plus de claquer un circuit en solo et les Mariners de Seattle ont défait les Blue Jays de Toronto 9-3, jeudi soir.

Le partant des Blue Jays J.A. Happ (4-3) a connu un match en deçà des attentes, concédant 10 coups sûrs et sept points en trois manches et un tiers de travail. En une manche et deux tiers, Jake Petricka a alloué un point et deux coups sûrs, avant que Aaron Loup et Tim Mayza assurent la relève sans toutefois accorder de point à l’adversaire.

Russell Martin a frappé une longue balle de deux points en deuxième manche pour les Blue Jays (20-18) et Yangervis Solarte s’est fait retirer sur un roulant en huitième, permettant à Lourdes Gurriel fils de rentrer au bercail.

Ryon Healy et Mike Zunino ont tous les deux étiré les bras pour appuyer le travail de Mike Leake au monticule.

Leake (4-3) a retiré six frappeurs sur des prises et a alloué deux points en un peu plus de sept manches pour les Mariners (21-15). Marc Rzepczynski, Chasen Bradford, James Pazos et Edwin Diaz ont prêté main-forte au partant par la suite.

Les problèmes de Happ ont débuté en première, alors qu’il a concédé le premier but à Jean Segura, un simple à Robinson Cano et un but sur balles à Ryon Healy pour remplir les sentiers. Seager a profité de cette situation pour réussir un grand chelem, procurant les devants 4-0 aux Mariners.

Le partant des Jays a effectué 38 lancers en début de rencontre.

Seager a réalisé un autre jeu impressionnant en fin de première, lorsqu’il s’est élancé et qu’il a plongé pour attraper la fausse balle de Solarte, à côté de l’abri des joueurs torontois.

Segura a amorcé la deuxième manche en frappant un double profond au champ gauche et Mitch Haniger a ajouté un simple par la suite.

Martin a réduit l’écart 5-2 en deuxième, frappant une flèche par-dessus la clôture du champ gauche, permettant du même coup à Kevin Pillar de rentrer au bercail.

Healy a envoyé le premier lancer de la troisième en dehors du stade. Happ a par la suite retiré les trois frappeurs auxquels il a fait face.

Les soucis de Happ se sont poursuivis en quatrième, lorsqu’il a accordé trois simples consécutifs, avant que le ballon-sacrifice de Cano permette à Andrew Romine de croiser le marbre, portant la marque à 7-2. C’est à ce moment que Petricka a fait son entrée en jeu.

Seager a cogné son deuxième circuit de la soirée pour amorcer la cinquième manche, une claque en solo au centre du terrain.