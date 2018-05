NASHVILLE — Tyler Myers et Paul Stastny ont touché la cible dans un intervalle de 2:06 en première période, Connor Hellebuyck a repoussé 36 lancers et les Jets de Winnipeg ont atteint la finale de l’Association de l’Ouest en éliminant les Predators de Nashville grâce à une victoire de 5-1, jeudi, lors du match ultime de leur série de deuxième tour.

Stastny a inscrit un deuxième but en troisième période en plus de récolter une aide, tandis que Mark Scheifele a ajouté deux buts pour les Jets, qui affronteront les Golden Knights de Vegas en finale de l’Ouest. Le match no 1 aura lieu samedi, à Winnipeg.

Blake Wheeler et Kyle Connor ont amassé deux aides chacun pour les Jets.

La première incarnation des Jets avait atteint le deuxième tour à seulement deux reprises, étant balayée par les Oilers d’Edmonton en 1985 et 1987, avant de déménager à Phoenix en 1996. L’équipe actuelle est arrivée d’Atlanta en 2011, mais n’avait jamais franchi le premier tour avant cette saison.

Myers et Stastny ont rapidement marqué aux dépens de Pekka Rinne, qui a mal paru sur les deux buts et qui a vu sa soirée de travail prendre fin après seulement 10:31 de jeu. Rinne a cédé deux fois sur sept lancers. Juuse Saros a pris la relève et a accordé deux buts sur 16 tirs.

P.K. Subban a relancé temporairement les Predators en marquant en avantage numérique tard en première période, mais Hellebuyck a fermé la porte par la suite.