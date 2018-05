NASHVILLE — Les Predators de Nashville croyaient que la prochaine étape était de gagner la coupe Stanley.

Après avoir perdu en finale face aux Penguins de Pittsburgh en juin dernier, les Predators ont terminé au premier rang du classement général de la LNH avec 117 points pour remporter un premier titre de section et le trophée des Présidents. Cependant, leur rêve de soulever la coupe Stanley a pris fin jeudi à la suite d’un revers de 5-1 face aux Jets de Winnipeg.

«C’est difficile, a dit l’entraîneur-chef des Predators, Peter Laviolette. Nous avions parlé de l’importance de l’avantage de la patinoire et au fur et à mesure que les séries avançaient, nous avons réalisé que rien n’était coulé dans le béton.

«L’avantage de la patinoire ne voulait plus rien dire — l’énergie dans l’aréna, ce qui se passait à l’extérieur. Le plus important, c’était ce qui se passait sur la glace.»

Les Predators ont perdu les matchs un, cinq et sept devant leurs partisans lors de leur série demi-finale d’association face aux Jets. Ces derniers ont inscrit 19 buts dans ces trois rencontres, contre neuf pour les Predators.

Les Blackhawks de Chicago sont la seule équipe au cours de la dernière décennie à avoir gagné le trophée des Présidents puis la coupe Stanley lors de la même saison, en 2013.

L’avenir est toutefois encore prometteur pour les Predators, alors que les attaquants Ryan Johansen, Filip Forsberg et Viktor Arvidsson sont sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2021-22.

«Nous avons encore une jeune équipe et un noyau qui peut rester intact pendant un bon moment, a rappelé Johansen. Nous devons retenir les leçons et revenir plus fort la saison prochaine pour atteindre notre objectif.»

Âgé de 35 ans, le gardien Pekka Rinne est l’une des rares pièces importantes du casse-tête des Predators dans la trentaine. Finaliste pour le trophée Vézina après avoir compilé un dossier de 42-13-4 en saison avec une moyenne de 2,31 et un taux d’efficacité de ,927, Rinne a finalement été chassé quatre fois de son filet pendant le tournoi printanier — trois fois contre les Jets et chaque fois à Nashville.

«Il ne nous a pas abandonnés, a dit le défenseur Roman Josi. Il a été notre meilleur joueur pendant toute la saison. Il a connu une campagne exceptionnelle. Il est un grand meneur et notre meilleur joueur.»

La profondeur à l’attaque des Predators a aussi été défaillante face aux Jets. Le deuxième trio composé de Kevin Fiala, Kyle Turris et Craig Smith a accumulé 61 buts en saison régulière avant de disparaître pendant les séries. Fiala a marqué trois fois, mais Turris a conclu les séries avec trois aides seulement.

Le centre Mike Fisher, qui est sorti de la retraite en février, l’attaquant Scott Hartnell et le défenseur Alexei Emelin sont les seuls joueurs des Predators qui pourraient devenir joueurs autonomes sans compensation le 1er juillet.