CHICAGO — Willson Contreras a cogné deux circuits, deux doubles et a obtenu sept points produits pour permettre aux Cubs de Chicago d’infliger un cuisant revers de 11-2 aux White Sox de Chicago, vendredi.

Contreras a couronné la première manche, lors de laquelle les Cubs ont enfilé cinq points, en cognant son deuxième grand chelem de la saison face à Carson Fulmer. Il a par la suite frappé un double en quatrième, un circuit en solo en sixième et a ajouté un double de deux points en septième.

Ce qui lui donne une récolte de trois doubles, deux triples et deux circuits à ses 10 dernières présences au bâton. Contreras est également devenu le premier joueur à produire sept points en deux matchs depuis au moins 1913, selon STATS.

Kris Bryant a étiré les bras pour la quatrième fois en cinq matchs, alors que les Cubs ont récolté 15 coups sûrs dans une autre victoire facile au Wrigley Field. Ils ont surclassé les Marlins de Miami 31-9 lors de leur série précédente et ont remporté quatre matchs consécutifs après avoir encaissé cinq revers d’affilée.

Tyler Chatwood (3-3) a concédé deux points et trois coups sûrs en cinq manches de travail pour récolter une troisième victoire lors de ses quatre derniers départs. Le droitier a accordé cinq buts sur balles, pour accroître son total de 32 depuis le début de la saison, et a retiré six frappeurs sur des prises.

Les White Sox ont échappé un sixième match consécutif. En une manche et deux tiers, Fulmer (2-3) a accordé cinq points et trois coups sûrs, tout en donnant aux Cubs quatre buts sur balles.