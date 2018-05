TORONTO — Luke Maile a cogné son deuxième circuit de la soirée en 12e manche pour permettre aux Blue Jays de Toronto de venir de l’arrière pour vaincre les Red Sox de Boston 5-3, vendredi soir.

Malgré la performance hallucinante de Chris Sale, qui a retiré 15 frappeurs sur des prises, les Jays ont réussi une victoire à l’arrachée.

Curtis Granderson a amorcé la remontée avec un but sur balles devant le releveur Brian Johnson (1-2). Maile a emboîté le pas et a envoyé la première balle qu’il a aperçu par-dessus la clôture du champ centre. C’était la première fois de sa carrière qu’il inscrivait plus d’un circuit dans une rencontre.

Maile a récolté quatre points produits, dont une longue balle qui a permis aux Torontois de niveler le pointage en septième manche. Josh Donaldson a produit un point pour les Blue Jays (21-18), qui ont signé une quatrième victoire en 10 rencontres.

Sam Gaviglio (1-0), qui a été rappelé des ligues mineures plus tôt dans la journée, s’est mérité la victoire en lançant en 10e, 11e et 12e manche.

Le partant des Blue Jays, Aaron Sanchez, a alloué trois points — dont deux mérités — et cinq coups sûrs en plus de cinq manches de travail. Il a retiré quatre adversaires grâce à des prises et a concédé trois buts sur balles.

Malgré qu’il n’ait pas fait partie de la décision, Sale a continué à dominer les frappeurs torontois une grande partie de la soirée et a retiré six d’entre eux de façon consécutive en quatrième et en cinquième. Le gaucher a concédé trois points et six coups sûrs en neuf manches.

Xander Bogaerts a étiré les bras, tandis que J.D. Martinez a obtenu un point produit sur un retrait sur roulant du côté des Red Sox (26-12).

Martinez a ouvert la marque en première, mais les Blue Jays ont répondu en fin de manche grâce au simple de Donaldson qui a permis à Teoscar Hernandez de croiser le marbre.

Kendrys Morales a mis un terme à sa séquence peu reluisante au bâton en frappant un double en deuxième et est rentré au bercail sur le simple de Maile, pour donner les devants 2-1 aux Jays.

Bogaerts a amorcé la quatrième avec un circuit en solo pour niveler le pointage et les Red Sox ont profité d’une erreur de Maile pour se forger une avance de 3-2.

Maile s’est racheté en faisant 3-3, son premier circuit de la saison, en septième.

Les Jays ont manqué une occasion de mettre fin à la rencontre en 10e manche, lorsque le releveur Matt Barnes a accordé deux buts sur balles en début de manche.