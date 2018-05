HERNING, Danemark — La Suède, championne en titre de l’événement, a eu le dessus 4-3 en prolongation contre la Slovaquie, samedi, pour remporter un cinquième match consécutif au Championnal mondial de hockey.

La Lettonie est quant à elle restée dans la course pour une place en quarts de finale en triomphant 3-1 contre l’Allemagne.

Mika Zibanejad a inscrit le but vainqueur pour la Suède lors d’un avantage numérique, alors qu’il ne restait que 41 secondes à écouler. En retard 3-1, la Slovaquie a poussé le match en prolongation grâce à Marek Daloga et Ladislav Nagy.

Les Suédois mènent le Groupe A en vertu de leurs 14 points. La Russie suit au deuxième rang avec 10 points, un de plus que la Suisse. Les deux nations croiseront le fer, plus tard samedi. La République tchèque possède neuf points, un de plus que la Slovaquie.

Dans le Groupe B, la Lettonie a neuf points, ce qui la place à égalité avec la Finlande. Le Canada occupe le deuxième échelon grâce à sa récolte de 10 points et il se mesurera aux Finlandais, samedi. Les États-Unis mènent le groupe avec 13 points.

Les autres duels de la journée impliqueront le Danemark et la Corée du Sud ainsi que l’Autriche et la Biélorussie.