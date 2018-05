MONTEVERGINE , Italie — L’Équatorien Richard Carapaz a réalisé une superbe attaque en fin de parcours et il a remporté la huitième étape du Tour d’Italie, samedi, mais le Britannique Simon Yates a conservé le maillot rose de meneur.

Carapaz a puisé dans ses dernières ressources lors de la dernière montée et il a dépassé le Néerlandais Koen Bouwman, qui avait mené une bonne partie de l’étape. Il s’agissait de la première victoire de Carapaz dans une épreuve du Grand Tour.

L’Italien Davide Formolo a mené le peloton pour franchir la ligne d’arrivée en deuxième position, à sept secondes du gagnant. Pas moins de 27 cyclistes ont complété l’étape avec le même temps que Formolo, dont le Canadien Michael Woods, d’Ottawa, Yates ainsi que le triple champion en titre du Tour de France, Chris Froome.

Le Québécois Guillaume Boivin, de Montréal, a conclu cette huitième étape en 122e place alors que Svein Tuft, de Langley, en Colombie-Britannique, a fini au 171e et dernier rang.

Au classement général, Yates, qui avait remporté le titre du plus bel espoir au Tour de France l’an dernier, a gardé son avance de 16 secondes devant Tom Dumoulin, le champion en titre du Tour d’Italie.

Woods a grimpé d’un échelon et il occupe maintenant la 12e position, à 1:39 de Yates. Boivin, à 42:24, et Tuft, à 1:13:02, se retrouvent respectivement aux 93e et 169e rangs.

La neuvième étape aura lieu dimanche et se terminera à nouveau au sommet d’un col, au bout d’une route de 225 kilomètres reliant Pesco Sannita à Gran Sasso d’Italia.

Le Tour d’Italie prendra fin à Rome, le 27 mai.