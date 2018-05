BALTIMORE — Jonathan Schoop a cogné deux circuits et les Orioles de Baltimore ont gagné 6-3 lors du premier match d’un programme double face aux Rays de Tampa Bay, samedi.

Schoop a fourni deux circuit en solo.

Manny Machado a aussi cogné une longue balle pour les Orioles, invaincus depuis quatre matches.

Les Orioles connaissent leurs meilleurs moments de la saison; avant la séquence en cours, ils n’avaient pas gagné plus de deux matches d’affilée (5 et 6 avril).

Matt Duffy des Rays a claqué un circuit de trois points en première, mais Baltimore a nivelé le score en deuxième. En troisième, la frappe de Machado a donné les devants aux Orioles pour de bon.

David Hess (1-0) a mérité la victoire à son premier départ dans le baseball majeur. Il a espacé trois points et six coups sûrs en six manches. Le droitier de 24 ans n’a pas accordé de but sur balles, en plus de retirer trois frappeurs au bâton.

Tanner Scott a obtenu quatre retraits et Mychal Givens cinq, obtenant son tout premier sauvetage en carrière.

Chris Archer (2-3) a permis six points, sept coups sûrs et trois buts sur balles, en six manches et deux tiers. Il a aussi commis un mauvais lancer.

Athletics 6 Yankees 7

Brett Gardner a retiré Matt Olson au marbre pour aider Aroldis Chapman a se sortir du pétrin alors que les sentiers étaient remplis en neuvième manche, Neil Walker a frappé un simple d’un point en 11e manche et les Yankees de New York ont battu les Athletics d’Oakland 7-6.

Walker a ainsi permis aux New-Yorkais d’éviter de perdre un troisième match d’affilée.

Chapman a accordé trois buts sur balles en neuvième en raison de quelques mauvais lancers. Après des visites au monticule de la part des deux entraîneurs des lanceurs, Chapman a retiré Mark Canha grâce à des prises et Jonathan Lucroy a enchaîné en envoyant un ballon au champ gauche.

Gardner a été en mesure d’envoyer la balle au marbre du même coup, retirant Olson.

A.J. Cole (1-0), qui se trouvait sur la butte pour la première fois depuis le début de la saison des Yankees, le 28 avril, a concédé un but sur balles en 10e et a été parfait en 11e.

Chris Hatcher (3-1) a alloué un but sur balles à son ancien coéquipier chez les Marlins Giancarlo Stanton, alors qu’il n’y avait qu’un seul retrait en 11e. Walker a frappé un simple au centre pour permettre à Gary Sanchez de croiser le marbre pour inscrire le point gagnant.

Sanchez et Hicks ont claqué les deux premiers circuits en deuxième. Judge a pour sa part cogné une longue balle de deux points devant Andrew Triggs en cinquième.