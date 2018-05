TORONTO — Hanley Ramirez a frappé un sixième circuit cette saison et les Red Sox de Boston ont vaincu les Blue Jays de Toronto 5-2, samedi.

Ramirez a cogné un circuit de deux points en troisième. Depuis quatre matches, il totalise trois longues balles et sept points produits.

Andrew Benintendi a produit le premier point des Red Sox avec un double automatique, plus tôt en troisième.

Benintendi et Rafael Devers ont ajouté des simples productifs. Benintendi et Mookie Betts ont obtenu trois coups sûrs chacun. Betts a marqué deux fois.

Du côté des Jays, Anthony Alford a poussé au marbre Kevin Pillar avec un simple, en quatrième, puis Justin Smoak a claqué son cinquième circuit en 2018, en sixième.

Alford produisait un premier point en carrière, à son 10e match.

David Price (3-4) a donné deux points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a permis trois buts sur balles et a retiré six frappeurs au bâton. Price renouait avec le succès après trois défaites de suite.

Craig Kimbrel a mérité un 11e sauvetage. Joe Kelly a bien préparé le terrain, retirant trois frappeurs sur élan en huitième.

Marco Estrada (2-3) a donné quatre points et sept coups sûrs en six manches. Il a accordé un but sur balles et a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Héros la veille, grâce à un circuit de deux points en 12e, Luke Maile a cette fois connu un match de 0 en 4, retiré quatre fois au bâton.

Les Jays ont un rendement de 5-7 en mai et de 21-19 au total.

Le match a attiré 37 588 personnes. Joe Biagini devrait amorcer le match de dimanche pour les Blue Jays, face à Drew Pomeranz.