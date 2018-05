PHÉNIX — Stephen Strasburg a retiré neuf frappeurs au bâton et les Nationals de Washington ont battu les Diamondbacks de l’Arizona 2-1, samedi.

Strasburg (5-3) a espacé un point et cinq coups sûrs en six manches et deux tiers, aidant Washington à récolter un troisième gain d’affilée.

Les Nationals ont laissé 11 coureurs sur les buts, mais les points produits de Bryce Harper et Anthony Rendon ont suffi.

Ryan Madson a inscrit un troisième sauvetage pour les Nationals, qui ont une fiche de 10-2 en mai.

A.J. Pollock a frappé un double d’un point pour les D’Backs, qui ont échappé leurs quatre derniers matches.

Troy Scribner (0-1) a donné deux points, quatre coups sûrs et six buts sur balles en trois manches et deux tiers.

White Sox 4 Cubs 8

Les Cubs ont pris les devants 5-0 après deux manches pour finalement l’emporter 8-4 contre les White Sox, dans une bataille de Chicago.

Anthony Rizzo et Willson Contreras ont ravi la foule du Wrigley Field avec des circuits.

Rizzo a frappé une longue balle de trois points. Il a produit neuf points à ses trois derniers matches. Contreras a fourni un circuit de deux points et un simple opportun.

Matt Davidson a cogné un circuit de trois points pour les visiteurs.

Les Cubs ont gagné cinq matches de suite, tandis que les White Sox ont perdu sept matches d’affilée.

Jon Lester (3-1) a donné un point et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Brandon Morrow a obtenu un neuvième sauvetage.

James Shields (1-4) a permis cinq points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en six manches.

Mets – Phillies: remis à cause de la pluie

Les Mets de New York et les Phillies de Philadelphie n’ont pas joué, le match étant remis à cause de la pluie.

La rencontre a été déplacé au 16 août, comme deuxième match d’un programme double.

Noah Syndergaard, qui devait lancer samedi, pour les Mets, va plutôt affronter les Blue Jays de Toronto au Citi Field, mardi.