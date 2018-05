WINNIPEG — Gerard Gallant ne s’en fait pas quant aux récentes performances de Marc-André Fleury.

Le gardien des Golden Knights a concédé au moins trois buts dans cinq de ses six dernières sorties. Samedi, Las Vegas a perdu 4-2 et les Jets ont pris l’avance en finale de l’Ouest, 1-0.

«Oui, il est vraiment pitoyable», a blagué l’entraîneur Gallant, à propos de son vétéran gardien.

«Vous avez vu le match, les tirs déviés. De façon globale, il joue très bien. Je le considère comme le meilleur gardien en séries en ce moment.»

Fleury avait cumulé quatre jeux blancs contre Los Angeles et San Jose, lors des deux premiers tours. Sa moyenne était 1,53.

Samedi à Winnipeg, les Jets menaient 3-0 après 7:35, en première période. Dustin Byfuglien, Patrik Laine, en avantage numérique, et Joel Armia ont ébranlé les visiteurs.

Le but d’Armia a été controversé, mais les arbitres ont décidé qu’après avoir dévié contre son patin, le disque se dirigeait dans le but avant que le joueur heurte Fleury.

«J’aimerais revoir le tir qui a mené au premier but, c’est sûr, a dit Fleury. Celui qui a été revu en vidéo, c’est discutable, mais c’est leur verdict. L’autre but est venu d’un avantage numérique. On met ça derrière soi et on va de l’avant.»

Fleury a reconnu que le style de jeu des Jets est différent des adversaires précédents.

«Je pense qu’aux deux premiers tours, on voyait plus l’autre équipe diriger la rondelle devant le but et ensuite foncer pour tenter de créer quelque chose, a t-il dit. Là je dirais qu’il y a plus de fabricants de jeux et de créativité autour du but. Il faut être aux aguets.»

Mark Scheifele a marqué pour la 12e fois lors des présentes séries, un sommet. Blake Wheeler a été complice de trois buts.

Brayden McNabb et William Karlsson ont répliqué, tandis que Jonathan Marchessault a fourni deux passes.

«Nous avons déjà mieux fait, a dit Marchessault. La première période a été leur meilleure, assurément. La foule est quelque chose. C’est motivant pour eux, mais d’une autre façon pour nous aussi. Les réduire au silence serait formidable. Il faut juste que nous soyons prêts pour le match numéro deux (lundi).»