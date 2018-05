GRAN SASSO, Italie — Le Britannique Simon Yates a consolidé sa place au sommet du classement général du Giro en remportant la neuvième étape, dimanche.

La journée n’a pas été aussi bonne pour son compatriote Chris Froome, qui a perdu plus d’une minute.

Yates et quatre autres coureurs ont pris la poudre d’escampette dans les derniers kilomètres d’une arrivée en montagne. Yates a finalement devancé le Français Thibaut Pinot.

Troisième dimanche, Esteban Chaves a ravi le deuxième rang du classement général au champion en titre Tom Dumoulin, des Pays-Bas. Le Colombien a 32 secondes de retard.

Froome, quatre fois vainqueur du Tour de France, se trouvait neuvième, à 1:10 de Yates. Mais il a peiné vers la fin des 225 km, de Pesco Sannita à Gran Sasso d’Italia, et il a grandement chuté au tableau. Il est maintenant à 2:27 de la tête.

Michael Woods du Canada a terminé 12e, à 36 secondes de Yates. Ses compatriotes Guillaume Boivin et Svein Tuft ont fini 99e et 168e, respectivement. Au classement général, Woods, Boivin et Tuft occupent les 10e, 97e et 168e rangs.

Le Giro va se terminer à Rome le 27 mai.