DÉTROIT — Jose Iglesias a cogné un simple d’un point en neuvième et les Tigers de Detroit ont battu les Mariners de Seattle 5-4, dimanche.

JaCoby Jones a frappé un simple à l’avant-champ, puis il a atteint le troisième but sur un simple de Niko Goodrum. Jones a pu croiser le marbre quand Iglesias a frappé en lieu sûr au champ centre.

Goodrum a aussi claqué un circuit en solo. Mikie Mahtook a fourni un simple et un double, produisant deux points.

Le gain est allé au releveur Shane Greene (2-2).

Robinson Cano a été atteint par un tir de Blaine Hardy en troisième, subissant une fracture à la main droite. Le deuxième but des Mariners frappe pour ,287 en 38 matches, avec quatre circuits et 23 points produits.

Kyle Seager a frappé un circuit en solo dans une cause perdante. Juan Nicasio (1-2) n’a pas obtenu de retrait en neuvième.

Royals 2 Indians 11

Corey Kluber est devenu le premier gagnant de six matches dans l’Américaine, les Indians de Cleveland battant facilement les Royals de Kansas City, 11-2.

Kluber (6-2) a permis deux points et huit coups sûrs en sept manches, retirant quatre frappeurs au bâton. Il n’a pas alloué de but sur balles.

Yan Gomes a réussi quatre coups sûrs, dont un circuit de trois points. Jose Ramirez a lui aussi frappé une longue balle de trois points, tandis que Michael Brantley a ajouté un circuit de deux points.

Francisco Lindor a récolté trois coups sûrs. Il a frappé en lieu sûr dans ses 14 derniers matches.

Danny Duffy (1-5) a donné neuf points, huit coups sûrs et cinq buts sur balles, en trois manches et un tiers.

Rays 1 Orioles 17

Joey Rickard a produit cinq points et les Orioles de Baltimore ont pulvérisé les Rays de Tampa Bay, 17-1.

Rickard a obtenu un circuit de trois points, une claque en solo et un simple d’un point.

Danny Valencia a obtenu deux simples d’un point, un circuit en solo et un optionnel.

Quatre joueurs ont produit deux points dont Manny Machado, qui a marqué trois fois (comme Rickard et Valencia). Machado a claqué deux doubles.

Dylan Bundy (2-5) n’a permis qu’un simple et un double en sept manches, retirant sept frappeurs sur des prises.

Les Orioles ont perdu une seule fois depuis six matches – ce qui amène leur fiche à 13-28.

Blake Snell (4-3) a donné cinq points et six coups sûrs en trois manches et un tiers. Denard Span a volé deux buts.