WASHINGTON — La Cour suprême des États-Unis a aboli lundi une loi fédérale qui interdisait de parier sur les matchs de football, de basketball, de baseball et d’autres sports dans la plupart des États, ce qui ouvre la porte à la légalisation des paris sportifs à travers le pays.

Adoptée en 1992, la Loi sur la protection des sports amateurs et professionnels a été abolie par un vote à 6 contre 3. Elle interdisait aux États de légaliser les paris sportifs, mais certaines exceptions avaient fait du Nevada le seul État où on pouvait parier sur l’issue d’un seul match.

Une firme de recherche estimait, avant le jugement de lundi, que 32 États pourraient offrir des paris sportifs d’ici cinq ans, si jamais la loi devait être abolie.

Le New Jersey luttait depuis des années pour légaliser les paris sportifs dans ses casinos et pistes de course. Plus d’une dizaine d’États s’étaient ralliés au New Jersey en faisant valoir que le Congrès avait outrepassé son autorité en adoptant cette loi.

En revanche, les quatre grandes ligues professionnelles, la NCAA et le gouvernement fédéral avaient demandé à la Cour suprême de préserver la loi. La NBA, la NFL, la Ligue nationale de hockey et le Baseball majeur avaient expliqué au plus haut tribunal du pays craindre pour l’intégrité de leur sport si jamais on donnait raison au New Jersey.

À l’extérieur du tribunal toutefois, ces ligues, à l’exception de la NFL, ont témoigné d’une certaine ouverture à la légalisation des paris sportifs.

L’American Gaming Association calcule que les Américains misent illégalement chaque année environ 150 milliards $ US sur des compétitions sportives.