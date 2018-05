HERNING, Danemark — La Russie a blanchi la Slovaquie 4-0 au championnat du monde de hockey tandis que la Norvège a défait la Corée du Sud 3-0, ce qui entraîne la relégation du pays asiatique.

Maxim Mamin et Nikita Gusev ont marqué à la première période et Maxim Shalunov a obtenu un but à la troisième période. Ilya Mikheyev a complété dans un filet désert.

La Russie occupe le deuxième rang dans le groupe A à Copenhague, un point derrière la Suède. La République tchèque accuse deux points de retard. Ces trois équipes sont qualifiées pour les quarts de finale.

La Suisse suit au quatrième rang et la Slovaquie est 5e avec un match à disputer.

La Corée du Sud sera reléguée, elle qui n’a pas récolté un seul point à son premier championnat.

Plus tard lundi, le Canada affronte la Lettonie à Herning et la République tchèque a rendez-vous avec l’Autriche à Copenhague.