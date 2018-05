NEW YORK — Miguel Andujar conservera pour l’instant son poste au troisième-but chez les Yankees de New York.

L’équipe a cédé lundi Brandon Drury au club-école AAA de Scranton/Wilkes-Barre, à la conclusion de son séjour pour remise en forme.

Acquis des Diamondbacks de l’Arizona au début du camp d’entraînement, Drury, 25 ans, n’a maintenu que des moyennes de ,217/,333/,391 avec un circuit et quatre points produits dans les huit premiers matchs des Yankees. Son nom a été inscrit sur la liste des blessés le 7 avril en raison de migraines sévères, qui lui causaient une vision trouble.

Drury a amorcé son séjour pour remise en forme et a conservé une moyenne au bâton de ,315 avec deux circuits et sept points produits, en plus d’afficher une moyenne présence-puissance de ,914 en 11 rencontres avec Scranton et six autres avec le club AA de Trenton.

Âgé de 23 ans, Andujar fait partie d’une vague de joueurs ayant mené les Yankees à un étincelant début de saison de 28-12, qui leur confère le premier rang dans l’Est de l’Américaine, à égalité avec les Red Sox de Boston. Il frappe pour ,282/,296/,458 jusqu’ici, avec 12 doubles, trois circuits et 14 points produits. Il n’a obtenu que trois buts sur balles en 135 présences au marbre.

Les Yankees comptent 13 lanceurs au sein de leur formation, ce qui ne laisse de la place que pour trois substituts, qui sont actuellement le receveur Austin Romine, le joueur d’avant-champ Ronald Torreyes et Tyler Austin, qui peut évoluer aux champs intérieur et extérieur.

Comme Scranton était en congé lundi, les Yankees ont transféré les affectations de rééducation du premier-but Greg Bird (opéré à la cheville droite le 27 mars) et du voltigeur Billy McKinney (entorse à l’épaule gauche subie le 31 mars) au club-école de Trenton.

Neil Walker, qui devait jouer majoritairement au deuxième but quand les Yankees l’ont embauché en mars, a plutôt joué au premier sac en l’absence de Bird. Gleyber Torres, jeune recrue de 21 ans, a effectué ses débuts dans les Majeures le 22 avril et il est devenu le deuxième-but partant depuis. Il frappe pour ,319/,360/,493 avec trois doubles, trois circuits et 12 points produits.

Quand le nom de Bird sera prêt à être retiré de la liste des blessés plus tard ce mois-ci, Austin ou Torreyes pourraient être cédés aux ligues mineures.