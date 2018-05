CHICAGO — Ozzie Albies a donné le ton au match en claquant son 13e circuit de la saison, Jose Bautista a ajouté une claque de trois points et les Braves d’Atlanta ont vaincu les Cubs de Chicago 6-5, lundi.

Julio Teheran (4-1) a été efficace pendant six manches et Tyler Flowers a cogné un premier circuit cette saison pour les Braves, qui ont gagné six de leurs sept derniers matchs.

Les Braves (25-15) détiennent le meilleur dossier de la Ligue nationale et se retrouvent 10 matchs au-dessus de la barre des ,500 pour une première fois depuis le 28 juillet 2014.

A.J. Minter a fermé difficilement les livres en neuvième, mais a tout de même inscrit un deuxième sauvetage à sa fiche. Minter a accordé un point en atteignant Ian Happ avec les buts remplis, mais il a ensuite retiré Kris Bryant sur une flèche au champ gauche pour mettre un terme à la rencontre.

Jose Quintana (4-3) a accordé un circuit à Albies sur son deuxième tir du match et il a finalement été débité de six points sur neuf coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et deux tiers.