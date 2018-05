TORONTO — Les Blue Jays de Toronto ont profité d’une excellente séquence en début de saison avant de chuter au classement au mois de mai. Une défaite aux mains des Mets de New York mardi placerait les Jays à la barre des ,500.

Voici un aperçu des différents aspects qui ont retenu l’attention lors du premier quart de la saison:

CHUTE LIBRE AU MONTICULE

La rotation partante des Blue Jays était censée être l’une des forces majeures de l’équipe cette saison. C’est toutefois l’une des plus grandes déceptions jusqu’à présent.

Les statistiques de Marcus Stroman sont désastreuses, le nouveau venu Jaime Garcia n’a pas vraiment fait mieux et Marco Estrada a été médiocre. Joe Biagini a obtenu quelques départs et n’a pas été de taille.

J.A. Happ et Aaron Sanchez connaissent un départ acceptable, mais arborent des moyennes de points alloués beaucoup plus élevées qu’à leur habitude.

Si la formation torontoise espère se tailler une place en séries éliminatoires, les partants doivent commencer à se retrousser les manches.

L’IMPORTANCE DES ESPOIRS

Les Blue Jays se vantent d’avoir trouvé l’un des meilleurs espoirs du baseball en Vladimir Guerrero fils, qui connaît une saison monstre dans les mineures.

On ignore encore toutefois s’il sera appelé à joindre le grand club cette saison. Pendant ce temps, quelques jeunes espoirs intrigants ont eu un avant-goût des grandes ligues.

Le joueur de champ intérieur Lourdes Gurriel fils a montré quelques bribes de son potentiel avant d’être envoyé dans les ligues mineures au cours du week-end.

Teoscar Hernandez a cogné quelques circuits depuis son arrivée avec l’équipe, à la mi-avril. Anthony Alford, Dalton Pompey et Dwight Smith fils, ont également disputé quelques matchs dans le champ.

PERTE DIFFICILE

Les problèmes à l’épaule qui ont limité le troisième but Josh Donaldson durant le camp d’entraînement printanier demeurent une préoccupation depuis le début de l’année.

Nommé joueur le plus utile à son équipe de la Ligue américaine en 2015, Donaldson a tenté de passer outre sa blessure en avril avant de passer tout le mois sur la liste des blessés.

Donaldson, qui a participé trois fois au match des étoiles, a vu son apport offensif diminuer considérablement. Le cogneur de 32 ans pourrait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la présente campagne.

ENNUIS ET SURPRISES

Peu de joueurs des Blue Jays se sont révélés comme étant de belles surprises au bâton, alors que certains tentent plutôt de renouer avec leurs succès.

Le receveur remplaçant Luke Maile a bénéficié de quelques opportunités pour se démarquer et a généré un peu s’offensive, récoltant une moyenne au bâton de ,317 et un pourcentage de succès de ,508.

Le voltigeur Kevin Pillar, qui est habituellement davantage reconnu pour ses prouesses sur le terrain que pour son talent de frappeur, affiche une moyenne au bâton de 3,08 et mène l’équipe l’équipe avec 48 coups sûrs, 17 doubles et 25 points.

Parmi les déceptions, le frappeur désigné Kendrys Morales a connu de gros ennuis après avoir cogné 28 circuits et produit 85 points la saison dernière. Il a claqué que trois longues balles en 28 matchs et présente une moyenne de ,154.

Russell Martin affiche lui aussi une piètre moyenne de ,172, tandis que le voltigeur Randal Grichuk, présentement blessé, n’a récolté que sept coups sûrs en 66 présences au bâton (,106).

AIDE NÉCESSAIRE EN RELÈVE

L’absence du stoppeur Roberto Osuna a créé un vide énorme dans l’enclos des releveurs, qui était déjà surtaxé.

La date de retour d’Osuna dans la formation demeure incertaine. Le lanceur a été suspendu par le Baseball majeur en raison des allégations d’agression qui pèsent contre lui et l’administration a choisi de prolonger sa suspension jusqu’au 21 mai.

Tyler Clippard a été désigné comme étant le stoppeur, en neuvième manche, et Seung Hwan Oh, Ryan Tepera et John Axford pourraient jouer le même rôle si nécessaire.

Clippard, Oh et Axford n’ont toujours pas encaissé de revers depuis le début de l’année. Les trois joueurs présentent une moyenne des points alloués en-dessous de 1,50.