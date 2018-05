KANSAS CITY, Mo. — Adeiny Hechavarria a habilement évité le gant du receveur Salvador Perez pour inscrire le point gagnant dans une victoire de 2-1 des Rays de Tampa Bay face aux Royals de Kansas City, lundi.

Hechavarria a couru vers le marbre en sixième manche à la suite d’un simple de Matt Duffy au champ droit. Il s’est ensuite déplacé vers la droite avant de plonger vers le marbre, puis a fait semblant de vouloir toucher la plaque avec sa main droite avant de plutôt étirer la main gauche pour éviter le gant de Perez. L’arbitre Rob Drake a immédiatement déclaré Hechavarria sauf.

Ryan Yarbrough (3-2) a accordé un point en cinq manches pour les Rays, tandis que Duffy a frappé trois coups sûrs et produit les deux points des siens.

Eric Skoglund (1-3) a concédé deux points et sept coups sûrs en sept manches et deux tiers, sa plus longue sortie en carrière. Il a égalé un record des Royals pour un lanceur avec six aides sur des retraits.

Athletics 6 Red Sox 5

Sean Manaea a à nouveau défait les Red Sox de Boston à sa première sortie contre cette équipe depuis qu’il a réussi un match sans point ni coup sûr à leurs dépens, Khris Davis a cogné un des trois circuits en solo des siens et les Athletics d’Oakland l’ont emporté 6-5.

Matt Joyce et Matt Olson ont aussi claqué des longues balles pour les A’s, qui avaient perdu cinq de leurs six dernières rencontres.

J.D. Martinez et Rafael Devers ont cogné des circuits en solo pour les Red Sox.

Manaea (5-4) a accordé quatre points, dont trois étaient mérités, et huit coups sûrs en plus de six manches sur la butte, mettant fin à une série personnelle de deux revers. Il avait réussi un match sans point ni coup sûr contre les Red Sox le 21 avril.

Blake Treinen a provoqué les trois derniers retraits et a récolté un septième sauvetage.

Rick Porcello (5-1) a accordé cinq points, neuf coups sûrs et un but sur balles en six manches. Il a encaissé une première défaite cette saison.

Indians 3 Tigers 6

Niko Goodrum a claqué deux circuits et a récolté cinq points produits et les Tigers de Detroit, décimés par les nombreuses blessures, ont défait Carlos Carrasco et les Indians de Cleveland 6-3.

Goodrum a cogné une longue balle de deux points en quatrième manche et un circuit de trois points en huitième, et pour la deuxième journée consécutive, les Tigers ont signé un gain malgré un alignement rapiécé devant de bons lanceurs du côté adverse. Le nom de Miguel Cabrera se trouve sur la liste des blessés et la formation de Detroit doit également se débrouiller en l’absence de Nicholas Castellanos et Jeimer Candelario.

Jose Ramirez a frappé son 13e circuit de la saison pour les Indians, mais les meneurs de la section Centrale de la Ligue américaine sont revenus à la barre des ,500 et possèdent que deux matchs d’avance sur les Tigers.

Carrasco (5-2) avait remporté ses 12 décisions précédentes devant des équipes de la section Centrale, mais il a alloué trois points et six coups sûrs en six manches et deux tiers chez les Indians.

En six manches, Mike Fiers (4-2) a concédé un point et trois coups sûrs du côté des Tigers. Il a accordé un but sur balles et a également retiré cinq frappeurs sur des prises.