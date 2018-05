MONTRÉAL — Une semaine avant le lancement de sa troisième saison d’activités, Circuit Canada Pro Tour a déjà des visées sur 2019.

En plus d’énoncer les grandes lignes de sa saison 2018 — 20 événements offrant des bourses totales record de 1 019 000 $ — il a fait part d’un audacieux projet d’expansion.

«Pendant les mois d’hiver, nous avons jeté les bases, et ce en prévision de 2019, d’un programme d’expansion touchant les États-Unis et d’autres marchés au Canada», a dit Jean Trudeau, président de Canada Pro Tour, confirmant du même coup la conclusion d’ententes préliminaires avec des partenaires financiers du Connecticut, de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, et d’Ottawa.

«La tenue d’événements en 2019 dans ces trois nouveaux marchés ferait de Circuit Canada Pro Tour le circuit de golf professionnel par excellence dans l’Est du pays et dans la région fort peuplée de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis», a-t-il ajouté.

La saison 2018 de Circuit Canada Pro Tour sera aussi chargée que la précédentes avec 20 tournois répartis dans trois divisions: internationale (12), nationale (six) et provinciale (deux).

Parmi les nombreuses nouveautés, l’Omnium Placements Desjardins, une étape du Circuit Mackenzie Tour-PGA Tour Canada, déménage du club Les Quatre Domaines au club de golf Elm Ridge, de l’Île Bizard, du 3 au 9 septembre, et voit sa bourse passer de 175 000 $ à 200 000 $.

Cinq événements sont élevés au statut international. Ce sont la Classique Bérard-Tremblay, qui donnera le coup d’envoi de la saison au club de golf Boucherville du 22 au 24 mai, l’Invitation Desjardins (Hawkesbury, 19 au 21 juin), l’Omnium Bâton Rouge (Cap Rouge, 3 au 5 juillet), la Classique Acura (Continental, 17 au 19 septembre) et le Championnat des joueurs Honda (Le Portage, 24 au 26 septembre).

Deux tournois en équipe verront également le jour en 2018.

Du 6 au 9 août, le club de golf Rivière-du-Loup accueillera la première édition de la Coupe Asta – Lepage Millwork, qui se voudra une réplique de la Coupe Ryder. Elle opposera 12 joueurs du Circuit Great Lakes Tour à 12 membres de Circuit Canada Pro Tour résidant au Québec ou affiliés à un club de golf du Québec.

Du 29 au 31 août, Circuit Canada Pro Tour fera une première incursion sur la Côte-Nord, soit au club de golf Sainte-Marguerite, à Sept-Îles, à l’occasion de l’Invitation nationale RBC, une compétition au jeu par coups qui mettra aux prises huit équipes de deux golfeurs.

Pour une sixième année consécutive, la caravane de Circuit Canada Pro Tour s’arrêtera au club Victoriaville, du 14 au 19 août, pour la présentation de la Coupe Canada Sani Marc-Desjardins.