MINNEAPOLIS — Le receveur des Twins du Minnesota Jason Castro devra rater le reste de la saison en raison d’une importante intervention chirurgicale au genou droit.

Castro s’est déchiré le ménisque et a été opéré par le Dr Richard Steadman, mardi. Son absence devait être de quatre à six semaines. Or, pendant l’intenrevention, le Dr Steadman a réalisé que les dommages étaient plus importants que ne l’avait révélé le test d’imagerie par résonance magnétique et on a dû lui retirer le ménisque au complet.

On parle maintenant d’une période de rééducation de cinq à six mois, ce qui fait en sorte que le baseballeur de 30 ans sera rétabli pour le prochain camp d’entraînement.

Castro ne frappait que pour ,143 avec trois points produits en 19 rencontres. Il a joué malgré la douleur pendant plusieurs semaines.