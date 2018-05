LAS VEGAS — James Neal et Alex Tuch ont touché la cible coup sur coup au deuxième vingt et les Golden Knights de Vegas détenaient une avance de 3-1 sur les Jets de Winnipeg après 40 minutes, mercredi soir, lors du troisième match de la finale de l’Association Ouest.

Après que l’attaquant des Jets Mark Scheifele eut créé l’égalité 1-1, à 5:28 de la deuxième période, Neal a profité d’une bévue du gardien Connor Hellebuyck pour redonner les devants aux Golden Knights seulement 12 secondes plus tard.

Neal a aussi fait des siennes sur le but de Tuch, quelques instants plus tard. Le vétéran a pris son propre retour de lancer avant d’apercevoir son jeune coéquipier, seul devant le filet. Tuch n’a pas hésité et il a logé la rondelle derrière Hellebuyck, qui la cherchait.

Seulement 35 secondes avaient été nécessaires au premier engagement pour que les Golden Knights ouvrent le pointage. Jonathan Marchessault s’est défait du défenseur des Jets Jacob Trouba et il a servi une superbe feinte à Hellebuyck pour semer l’hystérie au T-Mobile Arena.

Même s’ils n’avaient décoché que trois lancers lors des 20 premières minutes de jeu, les Jets sont restés dans le coup jusqu’à ce que Scheifele fasse habilement dévier entre ses jambes une passe de Blake Wheeler pour niveler la marque.

Marc-André Fleury avait repoussé 18 rondelles devant le filet des Golden Knights tandis que Hellebuyck avait cédé trois fois devant 22 tirs.

La quatrième partie de cette série aura lieu vendredi soir, à Las Vegas.