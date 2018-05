MONTRÉAL — La ville de Montréal a décidé de nommer un nouveau parc en l’honneur du légendaire joueur du Canadien de Montréal Dickie Moore.

Ce parc serait situé dans le quartier Parc-Extension, où Moore a grandi.

Une résolution adoptée par le comité exécutif de la ville cette semaine devra être votée au conseil et approuvée par la commission de toponymie du Québec.

La construction du parc devrait commencer à l’automne, et son inauguration se ferait l’an prochain.

Moore a joué pendant 12 saisons pour le Tricolore, entre 1951 et 1963. Il a remporté six coupes Stanley, ainsi que deux trophées Art Ross, remis au joueur ayant combiné le plus grand nombre de buts et de passes durant la saison régulière.

Moore est décédé en décembre 2015 d’un cancer de la prostate. Il avait 84 ans.