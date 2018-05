MIAMI — Justin Turner a égalé un sommet personnel avec cinq points produits, Kenta Maeda a été efficace pendant huit manches au monticule et les Dodgers de Los Angeles ont freiné à six leur série de revers en blanchissant les Marlins de Miami 7-0, jeudi après-midi.

Turner, qui s’était fracturé le poignet droit pendant le camp d’entraînement, a claqué un double de trois points en troisième manche pour les Dodgers. Il a ajouté un double de deux points à sa fiche en quatrième, ainsi qu’un simple un peu plus tard. Il a complété la série avec six coups sûrs en 13 présences à la plaque, pour une moyenne de ,462.

Maeda (3-3) a accordé deux coups sûrs seulement au cours de sa plus longue sortie de la saison, et il a retiré les 17 derniers frappeurs qui l’ont affronté. Kenley Jansen a distribué deux coups sûrs en neuvième avant de signer le sixième jeu blanc des Dodgers cette saison.

Matt Kemp a réussi deux doubles et un simple pour les Dodgers pour porter sa moyenne à ,318. Yasiel Puig a claqué sa troisième longue balle de la saison, et elles se sont toutes produites au cours des quatre derniers matchs.

Caleb Smith (2-5) n’a effectué que 60 tirs et concédé un coup sûr. Il a toutefois alloué un but sur balles alors que les buts étaient remplis, et Turner les a vidés avec un double. Kemp a suivi avec un double d’un point, et Smith a été chassé de la rencontre alors que le pointage était de 4-0 après trois manches.