TORONTO — Le champion Adonis Stevenson portait une couronne lorsqu’il a saisi le micro dans le but de promettre un K.-O.

De son côté, Badou Jack, l’aspirant au titre, a menacé son adversaire plus poliment, mentionnant que la soirée de samedi allait marquer la fin du règne de près de cinq ans de Stevenson en tant que champion des mi-lourds de la World Boxing Council (WBC).

Il s’agira du combat le plus important tenu à Toronto en 30 ans. Stevenson effectuera une neuvième défense de son titre, au Air Canada Centre.

Lors de la conférence de presse de jeudi, il y avait huit personnes sur le podium et elles avaient toutes quelque chose à dire, dont le copromoteur de l’événement, Floyd Mayweather, qui encourage Jack.

Évidemment, les deux pugilistes ont prédit une victoire.

«C’est un combat de 12 rondes et je n’ai besoin que d’un seul coup de poing», a affirmé Stevenson, de Blainville.

Jack, un ancien champion des super-moyens et des mi-lourds, a souligné que c’était lui qui avait demandé à ce que ce combat ait lieu.

«Il ne possède rien qui m’effraie, a dit Jack. Je n’ai peur d’aucun homme. Il est un des plus durs de la boxe, mais je suis plus dur que lui et je vais le prouver samedi. Je serai le nouveau champion.»

Jack, l’aspirant numéro un du WBC, a gagné le titre des mi-lourds de la World Boxing Association (WBA) lorsqu’il a passé le K.-O. à Nathan Cleverly lors du cinquième round d’un combat qui avait lieu en sous-carte du fameux duel entre Mayweather et Conor McGregor.

Jack a rapidement abandonné son titre, voyant que Stevenson allait lui offrir un plus gros combat et une meilleure paie.

Âgé de 40 ans, Stevenson est six ans plus vieux que Jack. Les observateurs ont notamment contesté la qualité de ses derniers opposants.

«Regardez les gars qu’il a affrontés. Regardez les miens», a insisté Jack.

L’aspirant a un point en disant que Stevenson allait être le sixième champion ou ancien champion de suite qu’il allait affronter. Jack en a battu quatre et il a fait un combat nul.

Ring Magazine classe actuellement le champion de la World Boxing Organization (WBO) Sergey Kovalev au premier rang chez les mi-lourds. Stevenson est deuxième alors que Jack occupe le huitième échelon.

Mayweather a déclaré que Jack avait retenu son attention parce qu’il donnait tout ce qu’il avait au gymnase.

«J’adore ce garçon. Je suis fier de Badou. Il a de la classe», a ajouté Mayweather.

Le duel entre Stevenson et Jack est survenu après que le Colombien Eleider Alvarez, l’aspirant obligatoire de la WBC, eut décidé de plutôt se mesurer à Kovalev à Atlantic City, le 4 août.

En théorie, le gagnant du combat entre Stevenson et Jack devrait croiser le fer avec l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk. Gvozdyk (15-0, 12 K.-O.) a remporté une décision contre le Français Mehdi Amar pour s’emparer du titre intérimaire de la WBC.

Le Air Canada Centre sera aménagé afin que foule de 6000 spectateurs puisse regarder ce gala de boxe ayant passé de Montréal à Toronto il y a moins d’un mois.